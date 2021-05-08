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'Anneler Günü'nde online alışveriş yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Koronavirüsle mücadele için alınan kapanma kararı nedeniyle bu yıl hem Anneler Günü hediyesi hem de bayram ihtiyaçları online alışverişle alınacak. Tüketici örgütleri ve bilişim uzmanları internetten alışveriş yapacakları, sahte siteler, yanıltıcı indirimler ve kart güvenliğini riske eden platformlar konusunda uyardı.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:59
'Anneler Günü'nde online alışveriş yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Anneler Günü hediyelerinin ve bayram alışverişlerinin tam kapanma nedeniyle internetten yapılacağını belirten tüketici örgütleri ve bilişim uzmanları, tüketicilere, alışveriş yaparken mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, 'Tüketicilerin internetten alışveriş yapacak olması tam kapanmayı fırsat bilen dolandırıcıları harekete geçirdi. Bu konuda bizlere gelen şikayetleri de baz alarak tüketicilerimizin alışveriş yaparken çok dikkatli olmasını istiyoruz' dedi.

SAHTE SİTELER
Alışveriş yapılacak sitenin iyi araştırılması gerektiğine dikkati çeken Koçal, sahte sitelere karşı uyanık olunmasının önemine dikkat çekti. Koçal, 'Özel günleri fırsat bilen fırsatçılar sosyal medya üzerinden oluşturdukları linklerden satış yaparak tüketicileri mağdur edebiliyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden oluşturulan linklerden mümkünse sipariş verilmemeli. Bu tür sitelerden verilen siparişlerde sahte veya farklı ürün gönderilebiliyor, hatta ürünün hiç gönderilmediği olabiliyor. Bu durumlarda muhatap bulunamadığı için mağduriyet giderilemiyor' diye konuştu.

YALANCI İNDİRİMLER
Özel günlerde çok sayıda indirimli satış reklamları veya ilanlarıyla tüketicinin aldatıldığını, fiyatların önce artırılıp sonra indirildiğini belirten Koçal, 'Özel günlerde yapılan indirimli satış ilanlarının büyük bir çoğunluğu mevzuata uygun değildir. Gerektiğinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna şikayet edilmelidir. İndirimli satış ilanlarıyla oluşturulan sosyal medya linklerine mümkünse girilmemeli, kart bilgileri verilmemeli. Fiyatlar farklı sitelerden iyice araştırılmalı, aşırı tüketimden kaçınılmalı' şeklinde konuştu. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde hiçbir cezai şart ödemeden tüketicinin 14 günlük cayma süresi bulunduğu söyleyen Koçal, alınan ürünün belgelerinin mutlaka saklanmasını, yaşanan sorunlarda da tüketici hakem heyetlerine başvurulmasını önerdi.

GÜVENLİK SERTİFİKASI
E-TİCARET Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu ise güvenli işlem için şu uyarıda bulundu: 'e-ticaret sitelerinde bilgisayar korsanları en çok müşteri kredi kartı bilgilerini almaya yönelik işlemler gerçekleştiriyor. Tüketiciler de PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikası ile korunan e-ticaret sitelerini seçmeliler. e-ticaret siteleri, güvenlik sertifikalarını gösteren link/logoları site altında paylaşır. Tüketiciler bu linklere tıklayıp ilgili sertifikayı görebilir.'

SİSTEMDEN KONTROL EDİN
Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, sitenin gerçek bir işletme olup olmadığını doğrulamak gerektiğini belirtti. Yüksel 'Bunu Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) bakarak doğrulayabiliriz' ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan SelimAnneler Günü

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