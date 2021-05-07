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MEB'den flaş karar! Yüz yüze eğitime ara verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Eğitim / 7 Mayıs 2021 Cuma 18:04
MEB'den flaş karar! Yüz yüze eğitime ara verildi!

MEB'e bağlı tüm resmi ve özel okullar, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

İLGİLİ BİRİMLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı gönderildi. Yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

RESMİ VE ÖZEL OKULLAR TATİL OLACAK

MEB yetkililerine göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLER...

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

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