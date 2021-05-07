Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı müjdeyi verdi: Türkiye'nin hizmetine sunulacak!

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi yılın ilk üç ayında 6 milyon 325 bin varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin adım adım arttığını söyledi.







Bakan Dönmez, yıllara göre petrol ve dogal gaz üretimine ilişkin hazırlanan bir grafik ile birlikte Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" dedi.