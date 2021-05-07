CHP'li Özgür Özel'in, Muharrem İnce yüksek oy alınca üzüldüğü, HDP'nin ise barajı geçtiği için sevindiği ortaya çıktı

CHP'li Özgür Özel'in, Muharrem İnce yüksek oy alınca üzüldüğü, HDP'nin ise barajı geçtiği için sevindiği ortaya çıktı

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 24 Haziran 2018'deki seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nin 9. katında olduğunu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 31’e çıktığı için üzüldüğünü, HDP'nin barajı geçtiği için sevindiğini açıkladı.