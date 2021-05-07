CHP'li Özgür Özel'in, Muharrem İnce yüksek oy alınca üzüldüğü, HDP'nin ise barajı geçtiği için sevindiği ortaya çıktı

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, 24 Haziran 2018'deki seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nin 9. katında olduğunu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 31’e çıktığı için üzüldüğünü, HDP'nin barajı geçtiği için sevindiğini açıkladı.
CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kem
Çiçek, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, sonuçları partinin genel merkezindeki 9. kattaki Aykut Erdoğdu'nun odasında takip ettiklerini, Özgür Özel'in HDP'nin yüzde 10 barajını geçtikten sonra sevinçten havaya uçtuğunu söyledi. İnce'nin ise oy oranının yüzde 30'u aşması sonrası ise adeta üzüldüğünü dile getirdi.al Çiçek A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.