Beyaz TV'nin sevilen yüzü Ferda Yıldırım'ın sosyal medya hesabı çalındı!

Her Açıdan programıyla hafızalara kazınan Beyaz TV'nin sevilen sunucusu bugün bir paylaşımla hesabının ele geçirildiğini duyurdu.



'ferdayildirimferda' ismindeki instagram hesabının organize bir dolandırı çetesi tarafından ele geçirildiğini yeni açtığı hesap ile sevenlerine bildirdi.











Yıldırım, yaptığı paylaşımda çetenin herkesten para istediğini, kimsenin bu çağrıya inanmaması gerektiğini söyleyerek, herkesin dikkatl olması için ricada bulundu.

