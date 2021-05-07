Berat Albayrak nerede diye algı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'i üzecek haber!

Algı, yalan ve hakaretlerle siyasetin seviyesini ayaklar altına alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in son aylarda dilinden düşürmediği bir yalan da "Berat Albayrak kayıplara karıştı" oldu.







TETİKÇİ GAZETECİLER HEMEN ATLAMIŞTI!



Özellikle CHP'nin yemlediği birçok tetikçi gazeteci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yurt dışına kaçtığını iddia edecek kadar alçaldı.









BERAT ALBAYRAK SEVİYELİ DURUŞUNU KORUDU



Hakaret ve iftiralara karşı seviyeli duruşunu koruyan Berat Albayrak'ın Çamlıca Camisi'ndeki Cuma namazı esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bu fotoğraf, "Berat Albayrak nerede?" diye algı yapan muhalefete de güzel bir cevap oldu.