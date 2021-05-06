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Kaçak villa sevdalısı Aykut Erdoğdu CHP’li belediyeleri haraca bağladı

Çeşme'deki kaçak villasından sonra Kadıköy'deki iskansız dubleks evi ortaya çıkan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ettiği hakaret ve tehditler nedeniyle yediği tazminat cezalarını CHP'li belediyelere ödettiği ortaya çıktı. Erdoğdu, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'ye gönderdiği mesajda, "Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu..." ifadelerini kullanarak para istedi.

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:14
Kaçak villa sevdalısı Aykut Erdoğdu CHP’li belediyeleri haraca bağladı

İzmir Çeşme'de kaçak villa ve İstanbul Kadıköy'de iskânsız dubleks daire skandallarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, kendi partisinin belediyelerini bile adeta haraca bağladığı ortaya çıktı.

Ulaşılan bilgi ve kanıtlara göre Erdoğdu, hakaret ettiği siyasilerin açtığı yüklü tazminat davalarının ücretleri ile akademisyenler için toplayacağı paraları CHP'li belediye başkanlarından tahsil etti. Erdoğdu'nun para alışverişleri Şişli Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Hayri İnönü ile yaptığı WhatsApp yazışmalarıyla da belgelendi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE YALANI
Yazışmalarda Erdoğdu, hakaretleri yüzünden açılan tazminat davalarının faturalarını belediyeye ödetmek için yolsuzlukla mücadele ettiği yalanına sığnıyor ve İnönü'ye şöyle diyor: 'Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu. Ben konuyu S. ağabeye anlattım. Açık hesabımı akademisyenler için kullandım, şimdi icra başlatıyorlar. Başkanım akademisyenler için bu hafta bir şey yapabilir miyiz? Bir de C. gazetesine destek ver. Makbuzu da Seyit Bey (Torun) ile genel başkana gönder.'

İnönü, Erdoğdu'nun saat 21.00 sularında gönderdiği bu mesaja kısaca, 'Çok yoğunum. Yarın olsa' karşılığını veriyor. Erdoğdu'nun Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlerle ilgili 'Partiye rapor hazırlayacağız' diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna edip para topladığı da yazışmadan anlaşılıyor.

SKANDALLARINI PARTİ İÇİNDE BİLMEYEN YOK
Aykut Erdoğdu, 2011'de yeni milletvekili olduğu dönemde İstanbul'da tam 14 CHP'li belediye olmasına rağmen yalnızca Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yaptığı basın açıklamalarında arkasında durdu. Kendisine, Şişli Belediyesi'nin Esentepe'de bulunan eski binasında sekreter, odacı ve şoför tahsis ettiren Erdoğdu; yardımcısı, asistanı İlhan Ümit Güven'i de meclis üyesi yaptırdı. İstanbul'a her geldiğinde tüm giderlerini belediyenin karşıladığı ofisi kullanan Erdoğdu'nun vergi mükellefi olmadığına dikkat çeken üst düzey CHP'li, 'Erdoğdu'nun skandallarını parti içinde bilmeyen yok. Sadece milletvekili maaşıyla İzmir Çeşme'de villa, Kadıköy Osmanağa ve Moda'da daireler alması hayatın olağan akışına aykırı. Bunun bir açıklaması olmalı' dedi.

HAYRİ İNÖNÜ YALANLAMADI
Sabah'ın haberine göre, şu sıralar ABD'de bulunan İnönü, yazışmaları yalanlamadı ve 'Beni artık bu tartışmaların dışında tutun. Politik tartışmalara katılmak istemiyorum. Geçmiş işler. Hakikaten bir yorum yapmak istemiyorum. Siyaset zor iş' demekle yetindi.

ERDOĞDU'NUN YANITLAMASI BEKLENEN 5 SORU
1- Hakaretlerinizden ötürü açılan yüklü tazminat davalarından hangilerini Şişli Belediyesi'ne veya başka CHP'li belediyelere fatura ettiniz?
2- KHK ile iş akdi feshedilen akademisyenlerle ilgili hazırladığınız raporu gerekçe göstererek belediyelerden ne kadar para topladınız?

3- Emlak beyanında arsa görünen Kadıköy'deki deniz manzaralı iskânsız dubleks dairenin kaçak bölümleri için CHP'li belediyenin 'Kaçak bölümleri düzeltin' uyarısının üzerine neden yattınız?

4- Şikâyet üzerine kaçak bölümlerini balyozla yıktırmak zorunda kaldığınız lüks villayı hangi gelirinizle satın aldınız?
5- Kendi ifadenizle 'Kars'ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan' birisi olarak hayatın olağan akışına aykırı biçimde bu mülkleri nasıl edindiğinizi bir maliyeci olarak nasıl açıklayabilirsiniz?

Aykut ErdoğduMilletvekiliKemal KılıçdaroğluÜmit Güven

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