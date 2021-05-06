USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İtirafçı albay 32 isim verdi: NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan emekli albay F.M., itirafçı oldu. Kendisiyle aynı grupta olan örgüt üyesi askerler ile FETÖ imamlarından 32 kişinin ismini veren F.M., görev yaptığı Belçika’daki NATO karargahındaki askerlerle ilgili bilgileri FETÖ’ye aktardığını söyledi.

Güncel / 6 Mayıs 2021 Perşembe 10:17
İtirafçı albay 32 isim verdi: NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş

FETÖ kapsamında gözaltına alınan emekli albay F.M. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava açıldı. İtirafçı olan F.M., askeri personel ve FETÖ imamlarının da arasında olduğu 32 kişinin ismini savcılığa verdi. Belçika’daki NATO karargahında da görev alan F.M., örgüt imamlarının, görev yaptığı yerlerdeki askerlerle ilgili bilgi istediğini, kendisinin de bu bilgileri verdiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında emekli albay F.M., gözaltına alındı. F.M. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, F.M.’nin itiraflarına yer verildi. F.M., kendisiyle aynı grupta olan örgüt üyesi askerler ve FETÖ imamlarının da olduğu 32 ismi savcılığa bildirdi.

NATO’DA GÖREV ALMIŞ

Belçika’daki NATO karargahı ve Kıbrıs’ta da görev aldığını söyleyen F.M., kendinden sorumlu örgüt imamlarının sürekli değiştiğini belirtti. F.M., “Benden sorumlu kişiler, yaptığımız sohbetlerde görev yerlerimdeki askerler hakkında bilgi istiyordu. Ben de bu kişiler ile ilgili bildiklerimi anlatıyordum” dedi.

BELLEKLERİ İMHA ETMİŞ

2001’de kuvvet namı hesabına Bilkent Üniversitesinde master kazandığını dile getiren F.M., yüksek lisans yapan örgüt mensubu askerler M.Y. ve M.K. ile birlikte Kemal isimli örgüt imamıyla görüşmeye başladıklarını belirtti. Örgüt imamının, kurmaylık sınavına hazırlanmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu kaydeden F.M., “Bu dönemde bana iki adet flash bellek verdi. Gülen’in vaaz videoları bulunuyordu. Diğerinde ise kurmaylık sınavı hazırlığı için ders notları ve hafıza tekniklerini içeren kitap dijitalleri vardı. Ben bu flash bellekleri 15 Temmuz sonrasında imha ettim. Bunun için bile bir dönem okuma kampı adı altında ders çalışmak amacı ile Ankara’da bir evde birkaç gün kaldık” diye konuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement