CHP'de yine tecavüz skandalı! İlçe başkanı 16 yaşındaki kıza...!!!

CHP'de taciz ve tecavüz skandalları bitmiyor. İğrenç haberler her geçen gün bir bir ortaya çıkıyor. Malatya Kale CHP ilçe başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı.







Skandal olay Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ortaya çıktı. Programa Malatya Kale CHP ilçe başkanı Süleyman Karabulut'un Malatya Kale'de 16 yaşında bir genç kıza tecavüz ettiği iddiası damga vurdu. İğrenç olay genç kızın yakınlarına İlçe başkanı Karabulut'tan hamile olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.









CHP'li İlçe Başkanını CHP Milletvekili Veli Ağbaba atadığı bilgisi de ortaya çıktı.