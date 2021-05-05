KVKK'dan Polisi kameraya alma konusunda emsal karar

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir genelge ile polisleri kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtilirken, bu noktada özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine dikkat çekilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da basın çalışanlarının görüntü alabileceğini ancak vatandaşların görüntü alamayacağını belirterek, konu hakkında 'Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Bu kuruldan görüş almadan, bu konularda hiçbir adım atmayız. Burada iki ayağı var meselenin. Birincisi kişisel verileri koruma, ikincisi de Anayasa'nın 20'nci maddesinde özel hayatın gizliliği' sözleriyle, konunun kişisel verilerin ihlali noktasındaki boyutuna dikkat çekti.



KVKK DAHA ÖNCE BENZER KARAR VERDİ



Kişisel verilerin ihlalini önlemek ile görevli olan KVKK'nın daha önce emniyet personelinin yaşadığı soruna benzer sorun yaşayan farklı alanlardaki memurlar için benzer bir karara imza attığı ortaya çıktı. KVKK'nın 21 aralık 2017 tarihli 'banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması' ile alakalı ilke kararında bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla çalışan ile birlikte hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemleri yapan memurların görevleri başındayken kayıtlarının alınamayacağına hükmettiği öğrenildi. Kararda memurların bağlı olduğu ilgili birimlerin memurların ve işlemi yapılan kişilerin kişisel bilgilerinin ihlaline sebep olabilecek durumlarda tedbir alabileceğine dikkat çekiliyor.



EMNİYET PERSONELİNE EMSAL OLUŞUYOR



KVKK'nın daha önce aldığı karar kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevi başındaki personel ve işlemi yapılan kişilerin hem kimliklerinin deşifre edilmesini hem de kişisel bilgilerinin duyulmasını, görülmesini, öğrenilmesini ve ele geçirilmesini engellemek üzere teknik ve idari tedbir alabileceği yönünde emsal oluşuyor.



BAKANLIKTAN GÖRÜŞ ALINABİLECEK



Öte yandan KVKK'nın emniyet personelinin kişisel verilerinin ihlali noktasında yaşanılan sorunların çözümü noktasında İçişleri Bakanlığı'ndan görüş alması da bekleniyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan 'Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi halinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir' maddesi uyarında Kurul'un, kolluk kuvvetlerinin bu noktada yaşadığı sorunların doğrudan tespiti için İçişleri Bakanlığı'ndan görüş alacağı ve görüş sonrası bu konuda bir ilke kararı alabileceği de öğrenildi.