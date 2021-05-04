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Sözcü Çelik'ten CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hadsiz sözlerine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterdi. Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Seviyesizlik aynı." ifadelerini kullandı.

Güncel / 4 Mayıs 2021 Salı 23:18
Sözcü Çelik'ten CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hadsiz sözlerine tepki!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

KATİLLERİN DİLİYLE KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR!

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

BU DİLİ FETÖ'DEN TANIYORUZ!

Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes’in katillerinden FETÖ’ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP’li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.

Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.

Aykut ErdoğduMilletvekiliÖmer Çelik

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