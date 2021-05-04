Meksika'da metro felaketi: Ölü ve yaralılar var

Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.







Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklandı.





Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum bir aracın enkaz altında kaldığını duyurdu.





Sheinbaum arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünün altını çizdi.