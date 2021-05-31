Seçim yasasında değişiklik: Milletvekili transferinin önüne geçiliyor

Türkiye, geçtiğimiz genel seçimlerde siyasetteki kirli pazarlıklara şahit oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşmelerin ardından CHP'den bazı isimler, Akşener'in partisi için kiralandı.



Seçmenin iradesine ters düşen bu pazarlıkların yeni dönemde de devam ediyor olması, seçmenin tepkisine neden oluyor.



Eski Türkiye'den kalan, siyasi pazarlıklar sonucu yapılan toplu milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme hazırlığı yapıldı.



MECLİS'TE GRUP KURMA ŞARTI KALDIRILIYOR



Buna göre; Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesinde düzenleme yapılacak.



Yasaya göre; seçimlere katılmak için Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya Meclis’te grubu olmak gerekiyor.



Düzenlemeyle birlikte Meclis'te grup kurma şartı kaldırılıyor.





BOYNU BÜKÜKLER



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı pazarlık sonrası, CHP'den 15 milletvekili Meral Akşener'in partisine boynu bükük bir şekilde transfer olmuştu.