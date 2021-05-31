Milyonlarca kamu çalışanı bu haberi bekliyordu! Sendikaların zam talepleri belli oldu! Türk-İş ve Hak-İş...

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek.



Edinilen bilgiye göre talepler arasında, sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması var.



TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.



Tüm işçiler için taban ücretin brüt 4800 TL olması istendi. Bu rakamın üstüne 2021 yılı ilk 6 ayı için yüzde 20 zam istendi.



İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.



Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1500 TL ek ödeme yapılması istendi.



Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.



Kamu işçileri için yürütülecek toplu sözleşmeler, uzun yıllar sonra bu kez yarım milyondan fazla çalışanı ilgilendiriyor. Son yapılan toplu sözleşmede 180 bin civarında kamu işçisi için masaya oturulurken, bu yıl taşerondan kadroya geçen çalışanların da dahil olmasıyla Türk-İş bünyesinde 330 binden fazla, Hak-İş bünyesinde ise 300 bin civarında çalışan kapsama girecek.



TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE



Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80'e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73'lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28'e yükselecek.





NE KADAR FARK OLUR?

Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1.73'e ulaşması durumunda fark yüzde 4.28'e çıkacak. Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3'lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.





TEMMUZDA İKRAMİYE DE VAR

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yatttı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor.



Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.



TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Mevcut Emekli Maaşı %7.66 Zamlı Emekli Maaşı



1.500 TL 1.615 TL

1.750 TL 1.884 TL

2.000 TL 2.153 TL

2.250 TL 2.422 TL



2.500 TL 2.691 TL

2.750 TL 2.960 TL

3.000 TL 3.229 TL

3.250 TL 3.498 TL





3.500 TL 3.768 TL

3.750 TL 4.037 TL

4.000 TL 4.306 TL

4.250 TL 4.575 TL



4.500 TL 4.844 TL

4.750 TL 5.113 TL

5.000 TL 5.383 TL



EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?



Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Şuan için yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkması kesinleşti. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.



% 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2 bin 605 liraya çıkacak.



