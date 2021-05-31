Marmara'daki deniz salyası için Bakanlık harekete geçiyor!

Deniz salyası Marmara'yı nefessiz bıraktı, oksijen seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorunun çözümü için harekete geçti.



Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası tek tek masaya yatırıldı. Konunun detaylarına TRT Haber ulaştı.



Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı.



Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.



Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetimler başladı. Marmara'daki tüm artıma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırımlar uygulanacak.



6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK



4 Haziran'da konuyla ilgili çalıştay düzenlenecek. Denizin kabusu, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınacak.



Marmara'nın temizlenmesi için kritik tarih 6 Haziran. Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşecek. Çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar yön verecek. Toplantı sonrası Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanacak.



BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ GÜNDEMDE



Peki Marmara Denizi, deniz salyası kabusundan nasıl temizlenecek?



En etkin çözüm olarak azot ve fosfor birikiminin önlenmesi öne çıkıyor. Beledilerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da önemli maddeler arasında. İleri arıtmanın yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu öneriliyor.