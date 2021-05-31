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Karabük'te dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırdı neye uğradığını şaşırdı!.

Safranbolu ilçesindeki sigorta işi yapan kadın, hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Biber gazı sayesinde kurtulan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Yaşadığı olayın ardından açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Nurdan Ç., "Kötü bir olaydı. Kapıdan girer girmez tehdit etmeye başladı. Elinde bıçak olduğunu söyledi. Küçük çocuğu da dikkat çekmek için yanında getirmiş. Elindeki bıçakla yaralayacağını öldüreceğini söyleyerek tehditler savuruyordu.” dedi.

3. Sayfa / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11
Karabük'te dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırdı neye uğradığını şaşırdı!.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Av. Hulisi Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde sigorta acenteliği yapan Nurdan Ç.'nin (36), iş yerine yanında küçük bir çocuk ile gelen Emine Ç. (47), tehditler savurarak para istedi.

Çantasından çıkardığı bıçakla tehdit ederek para isteğine olumsuz cevap alan Emine Ç., daha sonra bir anda işyeri sahibi Nurdan Ç.'ye saldırmaya başladı. Bir yandan elinde telefonla polisten yardım isteyen Nurdan Ç., bir yandan da kendisine saldıran şüpheliyi biber gazı kullanarak durdurmayı başardı. Yanında çalışan elemanla birlikte etkisiz hale getirdikleri şüpheli kadını diğer esnafların yardımı ile dükkandan dışarı çıkarılmayı başardı.

Bu sırada işyerinin dışına çıkarılan kadın elinde bıçakla diğer esnaflara da saldırırken, bir esnaf ise eli bıçaklı kadına eline geçirdiği askılıkla vurarak engellemeye çalıştı. Bir şahsın kadının elinden bıçağı almasının ardından olay yerine gelen polis ekiplerince Emine Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Yaşanan olay ise işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşadığı olayın ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan işyeri sahibi Nurdan Ç., "Kötü bir olaydı. Kapıdan girer girmez tehdit etmeye başladı. Elinde bıçak olduğunu söyledi. Küçük çocuğu da dikkat çekmek için yanında getirmiş. Elindeki bıçakla yaralayacağını öldüreceğini söyleyerek tehditler savuruyordu. Bende biber gazını alarak yanına yaklaştım. O sırada elimde telefonla polisle konuşurken biranda saldırdı. Bıçakla bir dilencinin geldiğini küfür ve hakaretler ettiğini hiç görmedim. Kapıdan önce içerde biri var mı yok diye bakıyor. Çocuk zarar görmesin diye dışarı çıkarmasını istedim. Sürekli küfür ve hakaretler etti. Ofisteki bütün paraların hepsini bana vereceksin diye tehdit etti. Kendimi korudum" dedi.

Kendisine bıçakla saldıran hemcinsinin daha önce 4 doyası olduğunu da kaydeden Nurdan Ç., "Yaralamadan dosyası da varmış ama ceza almamış ve hala dışarda. Sadece bizim için değil herkes için kötü bir olay yanaşabilir diye düşünüyorum. Cezasız kalmamasını istiyorum" diye konuştu.


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