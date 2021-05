CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla ertelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Mayıs ayı 4'üncü bileşimi bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı. Meclis öncesinde gündem değerlendirmesinde bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetimi tarafından 5'inci kez getirilen su zammı teklifine değindi. Göksu, yaklaşık yüzde 50 zam teklifini Kasım ayı İSKİ Genel Kuruluna erteleyeceklerini belirtti.



'İSTANBUL'UN GELECEĞİ İPOTEK ETTİRİLMEK İSTENİYOR'



İSKİ Genel Kurulu gündem maddeleri arasında İstanbul'un geleceğinin ipotek ettirilmek istendiğine değinen Göksu, "Bugün İSKİ'nin gündem maddeleri arasında İstanbul tarihinde ve özellikle yakın dönem içerisinde baktığımızda 25 yıllık süre içerisinde İstanbulluların ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin hiç alışıkın olmadığı ilginç teklifler var. Adeta İstanbul'un geleceği yok edilmek üzere özel bir kurgu yapılıyor. İstanbul'da yeni bir Duyun-u Umumiye ilan edercesine İSKİ'nin gündem maddeleri var. Öyle gündem maddeleri var ki İSKİ'nin Genel Kurulu'ndaki gündem maddelerinden bir tanesi İSKİ'nin bütün gelirini bankaya ipotek edin diyorlar. Yani İstanbul'un geleceğini bankalara temlik olarak verin diyorlar. Peki İstanbul'un iradesini temsil eden olan bizler İstanbul'un iradesini bankalara temlik ettirebilir miyiz? Elbette ettiremeyiz. Bunun için bu Duyun-u Umumiye teklifi maddesini İstanbullular adına mecliste reddedeceğiz" dedi.



SUYU VE HAYATI UCUZLATACAĞIM DİYENLER



Her İSKİ Genel Kurulu'nda zam teklifiyle gelinmesinin ise komik hale gelmeye başladığını ifade eden Göksu, "Artık her İSKİ Genel Kurulu'nda su zammını konuşmaktan bihal olduk. Her genel kurulda her toplantıda su zammı teklifi gelmesi komik hale gelmeye başladı. Özellikle İBB Başkanının seçim boyunca kapı kapı dolarak 'Ben İstanbul'da suyu ve hayatı ucuzlatacağım' diye propaganda yapıp, seçimi kazandıktan sonra, ertesi günden itibaren, ilk yüzde 80 zam teklifi... Reddettik... Bütün zam teklifleri ki bugünkü ile 5'inci zam teklifi her gelen teklife enflasyon oranında katkı sunmaya çalıştık. Bugün ise yüzde 50 civarında zam teklifi geldi. Yüzde 25 direk su zammı teklifi var yüzde 25 ise metin aralarına gizlenmiş gizli bir su zammı teklifi var" ifadelerini kullandı.



İBB yönetiminin AK Parti tarafından getirilen bedava 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nın da kaldırılmak istendiğini vurgulayan Göksu şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında AK Parti'nin teklifi ile kararlaştırılan bedava insani su kullanım hakkı diye bir tanımlama yapılmış. 'Her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanmalı. Bu insani kullanım hakkıdır.' diye karar aldık. Şu anda İstanbul'daki her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanıyor. Bugün gelen teklifte İSKİ bize diyor ki, 'Bunu iptal edin.'



Biz de AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak bu iki temel konuda şu karara vardık. İSKİ'nin bugün talep ettiği yüzde 25 su zammını her üç ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ'nin verimliliğini ve şu anda kaynak problemi olmadığını da dikkate alarak bu maddenin kasım ayı genel kurulunda görüşülmesine karar verdik. Yani su zammı bu ay konuşulmayacak.



Kasım ayındaki genel kurulda İSKİ yetkilileri bize ihtiyaç analizlerini ortaya koyduktan sonra o gün tartışarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulluları bu verilecek zamdan kurtarıyoruz. İkincisi, 'İnsani su kullanım hakkını iptal edin' talebini AK Parti grubu olarak reddediyoruz. İstanbullular bedava insani su kullanım hakkına devam edecekler. İSKİ'nin Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen kendisini 'halkçı' diye tanımlayan 'halkçı' belediyenin halkın suyunu kesme talebini AK Parti grubu olarak reddediyoruz. Mecliste de reddedeceğiz. Biz İstanbulluların hukukunu korumak için buradayız, İstanbulluların emanetini en doğru şekilde taşımaya devam edeceğiz. "



'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BU KARARI ALDIK'



Su zammını kasım ayı İSKİ Genel Kurulu'na iade edeceklerini belirten Göksu, "İnsani su kullanım hakkının iptalini reddediyoruz, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili yönetimin İstanbulluları Duyun-u Umumiye'ye götürecek olan İstanbul'daki su kaynak ve gelirlerinin bütününün temlik edilmesini reddediyoruz. Böylece İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alınmasını reddediyoruz. İstanbullular için İstanbulluların lehine olan maddelere evet, İstanbullular için İstanbulluların aleyhine olacak maddelere hayır diyoruz." Şeklinde konuştu.