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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var

Türkiye koronavirüs salgınında yeni döneme geçiyor. Aşılama ve düşen vaka sayılarıyla birlikte yeni dönemde birçok kısıtlamanın kaldırılacağı konuşuluyor. Kabine toplantısında; telafi eğitimi, aşılama takvimi, normalleşme adımları konuşulacak konuların başında geliyor. Öte yandan 3-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi de toplantıda gündeme gelecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.

Güncel / 30 Mayıs 2021 Pazar 19:33
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞI ÇALIŞMALARI:

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

TELAFİ EĞİTİMİ

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ:

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan


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