Bakan Çavuşoğlu Yunan basınına konuştu: Sevilla Haritasından vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan 'To Vima' gazetesine verdiği mülakatta, Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan Yunanistan ziyareti vesilesiyle iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



'KADERİMİZİ BELİRLEMEK ELİMİZDE'



Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkileri konusunda her zaman iyimser olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 'İki komşu olarak aynı coğrafyada yaşamaya mahkumuz. Bu nedenle ilişkimizi çatışma yerine iş birliği ile tanımlamalıyız. Kaderimizi ve ileriye giden yolu belirlemek bizim elimizde' diye konuştu.



'AB'Yİ KOZ OLARAK KULLANMAKTAN KAÇININ'



Çavuşoğlu, Yunanistan'ın AB bağlamındaki tavırlarına da değinerek, 'Yunanistan, AB'yi Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve mevcut olumlu ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir' değerlendirmesinde bulundu.



ORUÇ REİSİN FAALİYETLERİ



Çavuşoğlu, 'Oruç Reis'in faaliyetlerini Türkiye kıta sahanlığı içindeki lokasyonlarda yürüttüğünün altını çizerek, 'Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı ve maksimalist iddiaları karşısında hem Türkiye'nin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaya kararlıyız' dedi.







'YUNANİSTAN SEVILLA HARİTASINDAN VAZGEÇMELİ'



Yunanistan ile herhangi bir tartışmalı konuyu görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, 'Ancak Yunanistan 'Sevilla Haritası'ndan vazgeçmeli. Ne ABD ne de AB, bu haritayı onaylıyor. Türkiye'nin sadece Ege ve Akdeniz kıyılarıyla sınırlı kalacağını düşünmenin Yunan tarafınca yapılan yanlış bir hesap olduğunu yinelemeliyim' ifadesini kullandı.