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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, sınır ötesinde teröristlere karşı operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor. Bakan Akar, etkisiz hale getirilen son terörist sayısını paylaştı.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliği hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonların son bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"DOST BİLDİĞİMİZ BAZI ÜLKELER..."

Hava hücum harekatlarında helikopterlerin 300-500 sorti yaptığına işaret eden Akar, "Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetlerinin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum."

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