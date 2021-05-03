İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın şehit oldu

Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.



Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.



İşgalci İsrail güçleri, elinde bıçak bulunan 60 yaşındaki Filistinli bir kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği kadının şehit olduğu bildirildi



İsrail askeri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.



İsrail güçleri, 'bıçaklı saldırı' veya 'araçla ezme' girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.