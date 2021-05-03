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Fatih Portakal'dan tepki çeken doğum günü partisi

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren Fatih Portakal’ın, yaklaşık 20 arkadaşıyla yaptığı doğum günü partisi tepki gördü.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01
Fatih Portakal'dan tepki çeken doğum günü partisi

Türkiye, 17 gün sürecek tam kapanmaya geçtiğimiz cuma günü başladı.

Yollar, sokaklar önemli ölçüde boş kalırken, nüfus yoğunluğunun olduğu yerler genellikle yazlık bölgeler oldu.

TWEET ATMIŞTI, PARTİ VERDİ
İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada denetimlerini sıklaştırırken; kurallara uymayanlar yine sosyal medyada boy göstermeye başladı.

26 Nisan 2021'de “Aylardır Türk Tabipler Birliği'nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz.” şeklinde tweet atan Fatih Portakal, doğum günü partisi düzenlendi.




BİRÇOK KULLANICI TEPKİ GÖSTERDİ
Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını' öne sürerek hükümeti eleştiren, kararın ardından da rotasını Marmaris'e çeviren Portakal, burada kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi, bu anları da bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Fatih Portakal'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf tepki gördü.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Birçok kullanıcı, tam kapanma uygulamasının yapıldığı şu günlerde yaklaşık 20 arkadaşıyla maske ve mesafe kuralına uymadan parti veren Portakal'a, birkaç gün önce attığı tweet'ini sordu.

Portakal'dan konuyla ilgili herhangi bir paylaşım henüz gelmedi.

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