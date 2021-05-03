AB Komisyonu üye ülkelere aşı olanlar için seyahat kısıtlamasının kalkmasını önerdi

AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.



ABD VATANDAŞLARINA DA KISITLAMA KALDIRILIYOR

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, yaz aylarından itibaren aşı yaptırmış tüm ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. Zira ABD'de de, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar kullanılıyor.



Peki, EMA tarafından henüz onaylanmayan başka aşıları yaptıran kişilerin Avrupa'ya seyahatine izin verilecek mi?



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD medyasına yaptığı açıklama, bu soruyu yeniden gündeme getirdi.



Von der Leyen, Pazar günü New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'de Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson gibi, EMA tarafından onaylanan aşıların kullanıldığına işaret etti.



Von der Leyen, bunun AB içinde serbest dolaşım ve seyahat olanağı sağladığını vurgulayarak, "27 AB üyesi, EMA tarafından onaylanan aşıların uygulandığı herkesi koşulsuz olarak kabul edecek" dedi.