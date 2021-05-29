Muharrem İnce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu HDP üzerinden vurdu: 'Yukarda görüşüp basın toplantısından kaçmam'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin Kandil'in sözcüsü HDP ile olan ittifakına ilişkin zehir zemberek ifadeler kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER



İnce, HDP ile ittifakını gizli saklı yürütmeye çalışan Kılıçdaroğlu için 'Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem. Ama hem yukarda görüşüp, basın toplantısından kaçmam yürekli dururum.' dedi.



Muharrem İnce, 'Bizi ziyarete gelirler, 'hoş geldiniz, sefa geldiniz' gizli saklı yok. Milletin gözünün önünde herkes bilecek. Bizim 6 kırmızı

çizgimiz var. Onlardan birisi terörün her türlüsünü kınamak.' şeklinde konuştu.



İnce, 'Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terörün her türlüsünü kınarsan bir metin yazarız, imza atarsan herkesle konuşuruz. Ama bu çizgilerimizle bir başka parti çıkar….' ifadelerini kullandı.



ATATÜRK UYARISI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'Atatürk'le ilgili kırmızı çizgimiz var. Uyarsa görüşmeler devam eder, uymazsa çay içer orada kalırız. Görüşme biter. Milleti kandırmayız.' dedi.