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İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi görsel etkinlik düzenlendi. Başkan Erdoğan saatler 20.53'ü gösterdiğinde fetih kutlamalarının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık. Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:11
İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleniyor.
 

BAŞKAN'DAN FETİH MESAJI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinliğin açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.
 
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
 
İstanbul'u fetheden kutlu orduya şükranlarımı sunuyorum
 
Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık
 
Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz
 
Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz
 
 
İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.' ifadeleri yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan


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