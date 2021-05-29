İstanbul'da 'fetih' şöleni! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kapsamında Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenleniyor.

BAŞKAN'DAN FETİH MESAJI! BAŞKAN'DAN FETİH MESAJI!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstanbul'u fetheden kutlu orduya şükranlarımı sunuyorum

Ayasofya'yı ibadete açarak ecdadın mirasına sahip çıktık

Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

Okçularımızla yazdığımız destanı SİHA'larımızla tekrarlıyoruz

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi'nde bir dizi görsel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak saat 21:00'den itibaren izlenebilecek.' ifadeleri yer aldı.