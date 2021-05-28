Meteorolojiden o iller için peş peşe uyarı! Hortum...!!!

Havalar bir sıcak bir yağışlı giderken meteorolojiden flaş bir uyarı geldi.



Yapılan açıklamada dolu, sağanak yağış ve su bakınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilerken Bursa için hortum alarmı verildi.



6 İLDE SEL BASKINLARINA DİKKAT



10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



BURSA İÇİN HORTUM UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Bu aksam 23.59'a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ânî sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir' ifadelerine yer verildi.