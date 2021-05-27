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Diyarbakır'ı kana bulayacaklardı: Bombalı araçla saldırıyı polis engelledi!

Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alınırken, bomba imha uzmanlarınca patlayıcının imha anı kameraya yansıdı.

Genel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:11
Diyarbakır'ı kana bulayacaklardı: Bombalı araçla saldırıyı polis engelledi!
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Olay akşam saatlerinde Diyarbakır kent merkezinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist tespit edildi.

Diyarbakır'da, bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alınırken, bomba imha uzmanlarınca patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.
Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu, teröristin kullandığı aracı Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu bağlantı yolunda durdurdu. Terörist, kullandığı araç durdurduktan sonra çanta içerisindeki el yapımı patlayıcıyla kaçma girişiminde bulundu. Bu sırada güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardındın terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri teröristin kaçarken attığı çantayı incelemeye aldı. Olası bomba şüphesi nedeniyle olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi trafiğe kapatırken, çantayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, çantada el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.


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