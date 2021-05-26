8 Ocak'tan beri ilk! Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlenme! Altın daha da yükselecek mi?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1900 dolar/ons seviyesini aştı. Altının ons fiyatı bu saban 1907 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.



ALTINA YÖNELDİLER

ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve zayıf dolar güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden altına yönlendirdi.



ABD'de tüketici güveninin Mayıs'ta 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının enflasyon beklentilerini yeniden gündeme getirmesi de altına destek verdi.





Yatırımcılar yüksek enflasyona karşı koruma olarak yine altına yöneldiler.





Türkiye'de de vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın da yükselişine devam ediyor. Altının gramı 519 liradan, çeyrek altın 851 liradan satılıyor.



İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

'Son haftalarda yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları, içerisinde bulunduğumuz haftada da yukarı yönlü hareketlenmelerine devam ediyor.



8 OCAK'TAN SONRA BİR İLK

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1881 seviyelerinde başlangıç yapan altın, yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1900 seviyelerinin üzerini gördü.



ABD kanadında Fed yetkililerinin enflasyon hakkında yorumları takip edildi ve bu yorumlarda enflasyondaki yukarı yönlü hareketliliğin geçici olacağını bekledikleri belirtildi.



Yetkililerden gelen yorumlar sonrasında ABD hazine tahvil faizi ve dolar endeksinde baskılar oluştu.



Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeler hız kazandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer yandan ABD kanadında Conference Board'ın yayınladığı tüketici güveni verisi izlendi ve veriye göre Mayıs ayında tüketici güveni 117.2 seviyesine geriledi.



Böylelikle ABD'de tüketici güveni 2021 yılında ilk kez düştü. Haftanın üçüncü işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1915.25 – 1925.83 – 1935.53 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.



Aşağı yönlü gevşemelerde ise ons altında 1900.26 – 1890.08 – 1870.09 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.'