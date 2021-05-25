CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesine girenler sürprizle karşılaştı.



Kılıçdaroğlu'nun sitesinin hackerlar tarafından ele geçirildiği görüldü.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu



Hacklenen sitede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar gerçekleştirdiği bir takım gafların yer aldığı bir video klibin oynatıldığı görüldü.