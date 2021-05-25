2020-2021 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilen ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Gücümüz Birlikteliğimiz ‘Our Strenghtless is our togetherness' adlı e-Twinning projesinde, okuldaki akran zorbalığının önlenmesi amaçlandı.



Aşık Veysel Ortaokulu Müdürü Hamide Söyler koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilere Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Yardımlaşma, Paylaşma, Sorumluluk, Empati, Dürüstlük, Sadakat, Doğruluk, İyilik, Merhamet, Sabır, Barış ve Huzur gibi değerlerimiz aktarıldı ve bireysel ve grup halinde çalışmalar yapıldı.



Ayrıca e-book, e-sergi, akrostiş şiir yazma ve seslendirme çalışmalarına da yerli ve yabacı birçok okuldan öğretmen, öğrenci ve veli online olarak eşlik etti.



Akran zorbalığını azaltmaya yönelik çalışmalar daha sonra okul web sitesi ve okul panosunda paylaşıldı ve konu hakkında duyarlılık oluşturuldu.









