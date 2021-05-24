Tartışılan konuya çarpıcı cevap: Aşı değil ama korona kısırlığa sebep olabilir

Kovid-19 aşılarıyla ilgili çıkan olumsuz haberler, özellikle de sosyal medyada yayılan dedikodular yüzünden çoğu kişi aşı olmaktan korkuyor ve kaçıyor.



Aşı hakkı olmasına rağmen yaptırmayıp virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan hatta hayatını kaybeden çok kişi var.



Kovid-19 aşısı olduktan sonra bazıları kalp krizi geçirdiğini, bazıları ise aşının alerji yaptığını, tansiyon değerlerinin bozulduğunu iddia ediyor. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.



RİSK YOK DENECEK KADAR AZ



Bu tarz haberlerin insanları aşı karşıtı olmaya ittiğine dikkat çeken Keskin, 'Aşıdan sonra tansiyon ya da şeker hastası olmazsınız. Kalp krizi gibi bir risk de yok denecek kadar az. Alerjik tepki olabilir ama bu tolere edilebilecek düzeyde olur ki biz alerjisi olan hastaları, aşılarını Aile Sağlığı Merkezleri'nde değil, önlem olarak hastanelerde yaptırmaya yönlendiriyoruz.



KISIRLIK TARTIŞMALARI YERSİ



Dolayısıyla aşıya dair bir iddia duyduğunuzda mutlaka araştırın' dedi. Aşının erkeklerde kısırlık yaptığına dair çıkan söylentilerin de asılsız olduğunu belirten Keskin uyardı: 'Aşı değil ama Kovid-19 kısırlığa sebep olabilir.'