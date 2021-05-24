Şeffaflık diyen Yavaş kendi partisinden olmayan belediyelere eziyet ediyor!

Her seferinden şeffaflık vurgusu yapan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi partisinden olmayan belediyelere eziyet ederek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde susturma çabaları devam ediyor.



Kahramankazan'daki döküm sahasını kapatan ABB ekiplerine, sahanın kapısına 'Kahramankazan Belediyesi yüzünden kapatılmıştır' yazılı pankart astı.



BELEDİYE BAŞKANI SERHAT OĞUZ'DAN TEPKİ!



Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Meclis'te yaptığı konuşmada Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Oğuz yaptığı konuşmada; 'Kaç yaşına gelmiş adamsınız, yaptığınız ayıptır günahtır. Siz büyükşehir belediye başkanısınız Kahramankazan'daki bir buçuk metrelik kağıtla niye uğraşıyorsunuz. Döküm sahasını kapattınız. kapısına da Kahramankazan Belediye yüzünden kapatılmıştır yazdınız. Bu pankartı siz mi astırdınız? Doğru buluyor musunuz?' ifadelerini kullandı.



YAVAŞ: 'BU ALINGANLIK NİYE?'



Oğuz'un sözlerine tatmin edici bir cevap veremeyen Yavaş ise, 'Doğru veya yanlış bu alınganlık niye?' dedi.