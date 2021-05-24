Partilere Hazine'den ödenecek yardıma terör kriteri geliyor

AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı’nda sona gelindi.



Partide kurulan komisyonda hazırlanan metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.



AK Parti'nin ittifak ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlananlanan raporda yer alan kriterlerde, siyasi partilere verilen hazine yardımı da ele alındı.



TERÖRLE İLİŞKİ KRİTERİ



Hazine yardımıyla ilgili yer alan kriterlerden biri terörle ilişki...



Siyasi Partiler Yasası’nda, terörle bağı olan ve suça dahil olan partilere Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine olanak yaratılacak.



Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.



YÜZDE 7 KRİTERİ



Hazine yardımına ilişkin yer alan diğer bir kriter de seçim barajı...



AK Parti'nin hazırladığı taslakta, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanabilmesi için, halen yüzde 3 olan oy oranı şartının yüzde 7’ye çekilmesi bekleniyor.



PARTİLERİN HAZİNE'DEN ALDIĞI PARA



Son olarak 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek.



EN BÜYÜK PAY AK PARTİ İLE CHP'YE



Hazine'den AK Parti'ye 209 milyon 304 bin lira, CHP'ye 111 milyon 369 milyon lira ödenecek.



HDP'YE 57 MİLYON 550 BİN LİRA



Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye...



Hazine'den HDP'ye 57 milyon 550 bin lira aktarılacak.



MHP'ye 54 milyon 588 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 48 milyon 979 bin lira devletin kasasından pay alacak.