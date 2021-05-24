Avcılar'daki kuryelerin tekme tokat yol verme kavgası

Dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar'daki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında ‘yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.



KALDIRIM TAŞINI VURMAKLA TEHDİT ETTİ



Kuryelerden birisi, eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti.



POLİS GELMEDEN DAĞILDILAR



Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken, tarafların polis gelmeden ayrıldıı öğrenildi.



OLAY VATANDAŞ KAMERASINDA



Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.