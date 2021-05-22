Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

Beyaz TV'nin dikkat çeken programı Sürmanşet yine gündeme bomba gibi düştü. Programda gündemi değerlendiren Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, geçtiğimiz haftada Türkiye'nin siyasi gündeminde yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İSRAİL'E TEŞEKKÜR BELGESİ VEREN YAVAŞ'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ!



Programa Terör Devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı saldırıları lanetleyerek başlayan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İsrail Büyükelçiliğine verdiği teşekkür belgesini sert sözlerle eleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Gökçek, 'Ben bir Ankaralı olarak bunu içime sindiremiyorum. Şuna eminim ki, o yardımlara ihtiyacı olan Ankaralı kardeşlerim bile yardımların İsrail'den geldiğini bilse almazdı reddederdi' dedi.





ODA TV'CİLERİN AVUKATININ FETÖ BORSASI KURMAKTAN YARGILANMASI!



Yine geçtiğimiz haftanın çok konuşulan konularından olan eski Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatının FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alınmasını da değerlendiren Gökçek, 'Bunlar FETÖ'ye karşı gibi görünüp onu destekleyen kişiler. Buradan Oda TV'cilere sesleniyorum. Hadi atsanıza böyle bir manşet' şeklinde konuştu.







Gökçek programda, geçtiğimiz hafta çok konuşulan CHP iktidara gelirse HDP'ye iki bakanlık verecek iddialarını da değerlendirdi. Gökçekifadelerini kullandı.