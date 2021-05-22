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Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında gündemi değerlendirdi.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 01:16
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

Beyaz TV'nin dikkat çeken programı Sürmanşet yine gündeme bomba gibi düştü. Programda gündemi değerlendiren Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, geçtiğimiz haftada Türkiye'nin siyasi gündeminde yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

İSRAİL'E TEŞEKKÜR BELGESİ VEREN YAVAŞ'I SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ! 

Programa Terör Devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı saldırıları lanetleyerek başlayan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İsrail Büyükelçiliğine verdiği teşekkür belgesini sert sözlerle eleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Gökçek, 'Ben bir Ankaralı olarak bunu içime sindiremiyorum. Şuna eminim ki, o yardımlara ihtiyacı olan Ankaralı kardeşlerim bile yardımların İsrail'den geldiğini bilse almazdı reddederdi' dedi. 




HDP'YE BAKANLI VERİLMESİ MESELESİ! 

Gökçek programda, geçtiğimiz hafta çok konuşulan CHP iktidara gelirse HDP'ye iki bakanlık verecek iddialarını da değerlendirdi. Gökçek, 'Şayet CHP iktidara gelirse HDP'ye bakanlık vermesini kim engelleyebilir. CHP'nin HDP'ye bakanlık vermeme ihtimali yok ama CHP tabanının çoğunluğu da HDP'lilerin bakan falan olmasını istemez.' ifadelerini kullandı. 


ODA TV'CİLERİN AVUKATININ FETÖ BORSASI KURMAKTAN YARGILANMASI!

Yine geçtiğimiz haftanın çok konuşulan konularından olan eski Oda TV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatının FETÖ borsası kurmaktan gözaltına alınmasını da değerlendiren Gökçek, 'Bunlar FETÖ'ye karşı gibi görünüp onu destekleyen kişiler. Buradan Oda TV'cilere sesleniyorum. Hadi atsanıza böyle bir manşet' şeklinde konuştu. 


Mansur YavaşİsrailOsman GökçekSürmanşet


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