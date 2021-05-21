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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarına 'Sofi Nurettin' şoku! Cemil Bayık itiraf etti: Kim olduğunu çözemedik

Terör örgütü PKK'da kahraman mehmetçiğimizin operasyonları sonrasında yaşanan şaşkınlık ve panik zirve yaptı. Elebaşlarından Sofi Nurettin'in öldürülmesi sonrası terör elebaşlarından Cemil Bayık, yaşadıkları korkuyu itiraf etti ve "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" dedi.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 09:05
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarına 'Sofi Nurettin' şoku! Cemil Bayık itiraf etti: Kim olduğunu çözemedik

Terör Örgütü PKK Pençe operasyonları ile tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kahraman mehmetçiğimiz hava ve karada tam abluka sağladıkları terör örgütüne en ağır darbe ve korkuyu yaşatmaya devam ederken üst düzey isimler de bir bir etkisiz hale getiriliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI CEMİL BAYIK'TAN İTİRAF

Operasyonlar hız kesmeden devam edereken Terör örgütünün Kandil tepe kadrosundaki en kritik isimlerden olan Cemil Bayık'tan önemli itiraflar geldi. Bayık yaşadıkları zorlukları, hainlerin tepe kadrosunda verilen kayıpları ve sıkışmışlığı anlattı.

ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARDI

Sabah'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı.

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PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.

TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle 'TURUNCU' kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.


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