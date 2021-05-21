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Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı! Ulaşım alanında çığır açan proje

Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetlerinin tamamlandı. 440 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün resmen hizmete açıldı.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 12:14
Kuzey Marmara Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı! Ulaşım alanında çığır açan proje

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açıldı.

Habipler- Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle ilgili 'Bu otoyolumuz sayesinde zamandan 1 milyar 650 milyon TL, akaryakıttan 830 milyon TL olmak üzere yıllık 2 milyar 480 milyon TL tasarruf edilecek.

Karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak. Yakında ilk adımlarını atacağımız Kanal İstanbul da cazibesiyle İstanbul coğrafyasına yeni boyut getirecek' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan


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