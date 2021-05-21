Kobani olaylarına ilişkin davada azmettiricilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Kobani olaylarına ilişkin davada aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu sanıklar hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.



Duruşmada, sanık avukatlarına usule, reddi hakim ve tahliye taleplerine ilişkin beyanda bulunmak üzere söz verildi.



Sanıklardan Sebahat Tuncel'in avukatı Cemile Turhallı Balsak, davanın siyasi olduğunu, adil bir karar beklemediklerini öne sürdü ve heyetin davadan çekilmesini istedi. Balsak, "Heyetinizden adil karar verme talebimiz yok, fakat sizin dürüst yargılama yapma yükümlülüğünüz var. Mahkemeden tek talebimiz olur, kararı veren merci olun. Kararı siz verin. Kararı veren merciinin kararını tebliğ eden yer olmayın." dedi.



REDDİ HAKİM İSTEDİ



Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ruken Gülağacı, mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığını öne sürerek, reddi hakim istedi. Gülağacı, davanın Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülmesini de eleştirdi.



Yüksekdağ'ın avukatlarından Cahit Kırkazak da mahkemeye güvenmediklerini, bu nedenle reddi hakim istediklerini belirtti.



DEMİRTAŞ'IN AKUKATI SAVUNMA YAPTI



Selahattin Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin, duruşmanın kesintisiz sürdürülmesinin kabul edilemeyeceğini, temmuz ayı sonrası uygun bir duruşma tarihi belirlenmesini istediklerini söyledi.



Müvekkilinin Ankara 19 ve 25. ağır ceza mahkemelerinde de duruşmalarının bulunduğunu aktaran Cin, duruşmaların kesintisiz sürdürülmesinin yargılamaları olumsuz etkilediğini savundu.



Davanın temelinden çökmüş boş bir dava olduğunu iddia eden Hadi Cin, "Hukuk ve kanun dışına çıkarak anayasa ve ulusal mahkemeleri takmayan mahkemeler, siz tutuklamalara devam ederek her saniye hürriyeti tahdit suçu işliyorsunuz. Tutuklamayı meşru kılacak hiçbir hukuki dayanak yok. Bu dava siyasi bir dava , mahkeme siyasi bir davaya alet olmamalı." diye konuştu.



Demirtaş'ın da aralarında olduğu bazı sanıkların avukatı Mesut Beştaş da sanıkların düşman olarak görüldüğünü öne sürdü.



Emine Ayna'nın avukatı da mahkemenin bu dosyaya bakmak üzere özel olarak oluşturulduğunu iddia etti.



Avukat Maviş Aydın, müvekkillerinin tahliyesini istedi. Aydın, "Duruşma salonunda avukatların yanında çevik kuvvet polislerinin oturması reddi hakim talebimizin gerekçesidir." dedi.



Sanık Gültan Kışanak'ın avukatı da mahkemenin doğal ve kanuni hakimlik ilkesine uygun şekilde atanmadığını savundu.



TUTUKLULUK SÜRECEK



Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, somut neden bulunmadığı gerekçesiyle reddi hakim taleplerini geri çevirdi.



Delillerde değişiklik olmadığı için sanıkların tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, davayı 14 Haziran'a bıraktı.