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Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Güvenli liman yatırımcıları pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 2021 yılına düşük seviyede giren ancak şu günlerde yeniden yükselişe geçen altın fiyatları hakkında analistlerden flaş bir yorum geldi. İşte altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni...

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 12:21
Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu! Altın yükselecek mi düşecek mi? Analistlerden flaş yorum

Dün altının onsundaki yükseliş ve dolar kurundaki düşüş faktörlerinin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 505,8 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden tamamladı.

Bugün ise güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 505,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.349 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,4 yükselişle 1.877 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,2 azalışla 1.874 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini yavaşlattı.

Bu kapsamda bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşması ve veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kısa süre önce 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın bu seviyenin üzerindeki konumunu güçlendirmek istiyor. Altının gramı haftanın dördüncü gününde 505,34 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 804 liradan geri alınıyor. 20 Mayıs'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 828 TL.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen cumhuriyet altını bugün 3 bin 197 liradan alınırken 3 bin 299 liradan da satışa sunuluyor.


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