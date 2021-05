Bakan Koca'dan kritik açıklamalar!

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



GÜNLÜK VAKA 10 BİNİN ALTINDA!



'Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi.



Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.



Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.



Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.



Uğur Şahin'in konuşmasından öne çıkanlar:



BİONTECH AŞILARI NE ZAMAN GELECEK?



'Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.



120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.



Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz. Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz.



'HAZİRAN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ GELİYOR'



Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.



BAKAN KOCA: SOMUT İCRAATI GÖRMEK İSTİYORUZ



Haziranda ilki 30 milyon ama 15 Haziran'a kadar 14.2 milyonu günbegün arkadaşlar planlamışlar. Şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize şu ana kadar teslim edildi. Gelecek, olacak demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da bu aşıya erişmek istiyor.



Prof. Dr. Şahin: Sayın bakanımla telefonda çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ben de imkan olunca evet diyordum. Elimizde garanti olmadığı zaman hayır diyordum. Şimdi dediğiniz rakamları elimizde imkan var, bir problem çıkmazsa zamanında yollayacağız.



3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.



Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gössteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.



BIONTECH 30'DAN FAZLA VARYANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ



Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.



Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.



Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.



Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.



Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.



Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.



Bakan Koca: Üretim ve başka projeleri de o dönemle inşallah görüşmüş oluruz.



Prof. Dr. Şahin: Türkiye'de hem aşı üretmek hem de ar-ge yapmak istiyoruz.



Bakan Koca: Özlem Hocamıza da çok teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada aşının da gelecek haftadan, 26 Mayıs'tan itibaren, haziranda 30 milyon olmak üzere, eylülde 120 milyona tamamlanmak üzere Türkiye'ye geleceğini ve bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediğini, altyapı olarak da bu aşıyı günde bizim bir-bir buçuk, hatta daha fazla milyon aşı yapabilme potansiyelimiz var, yeter ki elimizde aşı olsun. O da sizin elinizde.



Prof. Dr. Şahin: Biz Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'deki aşı kampanyasının çok çok uzman şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizle beraber çalışmalarında mükemmel bir çalışma olduğunu anlattı bana. Ben de Türk olarak çok mutlu oldum bundan, böyle güzel profesyonel bir çalışma olduğu için.



'PANDEMİYİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ'



Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:



Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu. Sağlık altyapımızı nasıl yöneteceğimizi biliyrouz. Birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade, daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf edeceğiz. Yaygın aşılamayla birlikte pandeömiyi gündemimizden çıkarmak ana hedefimiz olacak. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart 2021'den itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebilirim.



YERLİ AŞIDA SON DURUM NEDİR?



Yerli aşıda Faz-2 çalışması bitti. Faz-3 çalışmaları da iki hafta içerisinde başlayacak. Bütün gelişmeler olumlu olursa Haziran başında Faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyorum.



AŞILAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?



Özellikle, bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Bunun dışında riskli grupları, emniyet, güvenlik ve öğretmenlirimiz dahil olmak üzere devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte Haziran ayında ilave 30 milyonun ssadece Biontech olacağını, Sinovac içinde önümüzde 1 hafta içinde beklediğimöiz bir miktar var.



'KAPANMADAN ÇOK KİŞİSEL KONTROLLERİ SAĞLAYACAĞIZ'



Haziran ayında nasıl bir normalleşme olacağına dair Bilim Kurulu'nun bir önerisi olacak. Kapatmaktan ziyade aşılamayla birlikte bu süreci yürütme taraftarıyız. Kapanmadan çok kişisel kontrolleri sağlayacağız.