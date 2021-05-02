THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in kaldığı adresler tespit edildi

Arnavutluk'a kaçan kripto para firması THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



108 milyon dolarla kayıplara karışan Özer'in izi adım adım takip ediliyor.



TRT Haber'in aktardığına göre Özer Tiran'da 4 noktada konakladığı öğrenildi.



İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.



Türkiye'de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran'daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.



DEŞİFRE OLDU, AYRILMAK ZORUNDA KALDI

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.



Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Operasyonun büyümesi ve Türk polisinin devreye girmesiyle orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı.



KÖŞE BUCAK ARANIYOR

Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.



Faruk Fatih Özer'in kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabileceği ifade ediliyor.



Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.



Özer'in, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.





SÜRAT TEKNESİYLE KAÇMA İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Öte yandan sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.



Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor. Bunlara ek olarak Özer'in sürat teknesiyle İtalya'ya kaçma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.



Bu nedenle de Arnavutluk'ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altına alındı.