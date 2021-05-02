Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.



BUGÜN 24.00'E KADAR GEÇERLİ

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin bugün (2 Mayıs Pazar) saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.



Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.



Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.



Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.



Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.



BAKAN KOCA AÇIKLADI

Öte yandan 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın üçüncü gününde denetimler devam ediyor. Polis, izin belgeleri olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesiyor. Tam kapanma uygulaması sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.



Sağlık Bakanı Koca, aşı programıyla ilgili haziranda 30 milyon doz BioNTech geleceğini, Çin aşısının da tedarikte olumlu gelişmelerle planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi. Koca, "Aşılama hedefi 65 yaş üstünde yüzde 90" dedi ve Prof. Uğur Şahin ile gece yarısı yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.



