USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili gelişmeleri duyurmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada e-başvuru üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izni belgesi verildiği duyuruldu. Bakanlık ayrıca el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin kullanım süresinin bugün 24.00'te sona ereceğini duyurdu. Yeni haftada sadece e-başvuru üzerinden düzenlenen belgeler geçerli olacak.

Güncel / 2 Mayıs 2021 Pazar 09:01
Tam kapanmada flaş gelişme! Bakanlık duyurdu! Bugün 24.00'e kadar geçerli

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

BUGÜN 24.00'E KADAR GEÇERLİ
Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin bugün (2 Mayıs Pazar) saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI
Öte yandan 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın üçüncü gününde denetimler devam ediyor. Polis, izin belgeleri olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesiyor. Tam kapanma uygulaması sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sağlık Bakanı Koca, aşı programıyla ilgili haziranda 30 milyon doz BioNTech geleceğini, Çin aşısının da tedarikte olumlu gelişmelerle planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi. Koca, "Aşılama hedefi 65 yaş üstünde yüzde 90" dedi ve Prof. Uğur Şahin ile gece yarısı yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement