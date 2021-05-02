Operasyon sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama! İsim verdi

Uzun bir süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deki grubuna ve evine yönelik operasyonlar ve gözaltılar hakkında sessizliğini bozdu. İsim veren Peker, operasyonları Mehmet Ağar'ın yaptırdığını iddia etti.



Son dönemlerde hakkında çıkan haberlere ilişkin bir video yayınlayan Sedat Peker, operasyonun perde arkasını ise şu cümlelerle anlattı: "Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Benim kafama takılan sorulardan en en önemlisi şu: Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz, onun yönettiği, onun yönlendirdiği işte neden bırakıldı? Mehmet Ağar bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi."



Peker, Youtube kanalından paylaştığı videoya şu notu düştü: "Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum."



Olay



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı. Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşılmıştı.