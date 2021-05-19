Zihni Çakır Mansur Yavaş'ın iftar yemeği vurgununu deşifre etti!!

Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit Programı'nın konuğu olan Zihni Çakır'dı.



Çakır CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gnlük 20 bin liralık iftar yemeği vurgununu açıkladı.



Çakır '20 bin aileye iftar yemeğ için para topladı, peki 20 bin aileye iftyar dağıttı mı? Hayır...Dağıtığı iftar sayısı 7 bin 856 ' açıklamasıyla Yavaş'ın vurgununu deşifre etti.