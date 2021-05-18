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Sofi Nurettin böyle yok edildi! Her şey tam da o noktada başladı! Gara'da F-16 ile nokta atış...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım." denildi.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 14:33
Sofi Nurettin böyle yok edildi! Her şey tam da o noktada başladı! Gara'da F-16 ile nokta atış...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok! Hangi deliğe girerlerse girsinler korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım.' denildi.

Saatler geldiğinde MSB hesabından Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri yayınlandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

'Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!'


Suriye


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