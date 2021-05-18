İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in skandal sözlerine sert tepki: Bu benzetmeyi yapanlar...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki gösterdi. Fahrettin Altun, "Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar." dedi.



"AYNI İFADELERİ MESCİD-İ AKSA ÖNÜNDEKİ FİLİSTİNLİLERİN YANINDA KULLANSINLAR"





Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." ifadelerini kullandı.



"SADECE SİYONİSTLERİ SEVİNDİRİR"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır." dedi.





