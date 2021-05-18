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Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasasından ahlaksız teklif!

FETÖ’nün kumpas savcısı Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran Aytaç Ocaklı’nın, Ukrayna’daki otelinin inşaatında ölen işçinin ailesine 70 bin lira ‘sus payı’ teklif ettiği ortaya çıktı. FETÖ'cü Ocaklı’nın Ukrayna’da üç farklı isim kullanarak ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 09:14
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasasından ahlaksız teklif!

Sakaryalı inşaat işçisi Erol Helimergün, FETÖ'nün kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran Aytaç Ocaklı'ya ait Ukrayna'daki 5 yıldızlı otelin inşaatında iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. FETÖ'cü Ocaklı, işçinin ailesine 70 bin lira teklif ederek susmalarını istediği ortaya çıktı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Kertil Köyü'nde yaşayan Erol Helimergün (31), Ukrayna'nın Lviv şehrinde Aytaç Ocaklı'ya ait 5 yıldızlı bir otelin inşaatına eleman arandığını öğrenince, ailesine daha rahat bir geçim sağlamak adına ağabeyi Osman ile birlikte bu ülkeye gitti.

İnşaat işçisi Erol Helimergün, bir hafta sonra, inşaata kurulan iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda günlerce sürdürdüğü ölüm kalım mücadelesinde yenik düşen iki çocuk babası adam hayatını kaybetti. Ailesi, Ukrayna adli makamlarına otopsi izni vermedi. Genç adamın cenazesi Türkiye'ye gönderildi.



İHBARDA BULUNDULAR

Yakınları, Sakarya'daki adli makamlara ihbarda bulundu. Soruşturma başlatıldı, otopsi yapıldı.

Adli Tıp Kurumu, Helimergün'ün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğünü raporladı. Ukrayna adli makamlarından istinabe talebinde bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma evrakları istendi. Lviv'de birlikte çalıştığı ağabeyi ve arkadaşlarının tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Ağabey Osman Helimergün, olay günü 7-8 metre yükseklikte iskelede çalışan kardeşinin güvenlik tedbiri alınmadığı için aşağı düştüğünü, firma yetkililerinin kusuru olduğunu anlattı.

Bilirkişi raporunda, otel inşaatını yaptıran Aytaç Ocaklı ile taşeron firma sahibi Ümit H., inşaat şefi Onur G. ve Ersin Ö.'nün sorumlu olduğu belirtildi. Ukrayna ve Türkiye'deki adreslerine çok sayıda tebligat ve yakalama kararı çıkarılsa da yıllar geçmesine rağmen sorumlulara ulaşılamadı.,



70 BİN LİRALIK SENET

Sabah'ta yer alan habere göre, ağabey Osman Helimergün, kardeşinin çalışmış olduğu inşaat şirketinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve Aytaç Ocaklı'nın yetkili olduğu şirketin o tarihte kendilerine yaklaşık 70 bin liralık senet vererek susmalarını istediğini kaydetti. Ağabey Helimergün, 'Kardeşimin iki çocuğu yetim kaldı.

Eşi Aysun çok acı çekti. Halen de acı çekmeye devam ediyor' dedi. Aytaç Ocaklı, FETÖ'nün kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'e yakın bir isim. Hatta Zekeriya Öz'ün kasası olarak anılan Ocaklı, Öz'ün yurtdışına firar etmesini organize eden kişi olarak biliniyor. Aytaç Ocaklı, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra görevden uzaklaştırılan Zekeriya Öz adına işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit etmişti.

Ali AğaoğluUkrayna


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