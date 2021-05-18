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Fatih'te hareketli dakikalar: Kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi. Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği belirtildi.

Yaşam / 18 Mayıs 2021 Salı 15:57
Fatih'te hareketli dakikalar: Kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı

Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, tarihi yarımadada sur içinde kalan mahallelerden biri olan Ayvansaray Sulu Sokak'taki 5 katlı apartmanın kolonlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çatlak oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği belirtildi.

Fatih Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinden önemli eşyalarını almalarına izin verildikten sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi. Zihinsel engelli bir çocuğun akülü tekerlekli sandalyesi de belediye personeli tarafından dışarı çıkarıldı.

Bina için deprem risk analizi yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, polis ve zabıta ekipleri de binanın yıkılma riskine karşı çevrede önlem aldı.

Apartman sakinlerinden Şükriye Erkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın bodrum katında ikamet ettiğini söyledi.

Erkaç, olay anını, 'İçeride oturuyordum. Kızımın saçını tarıyordum. Komşular telefon açtı, 'Çıkın, bina yıkılıyor.' dedi. Çıktım, öyle gördüm, duvarların sıvaları düşüyordu.' sözleriyle anlattı.

Daha önce de çatı katında benzer bir olayın yaşandığını aktaran Erkaç, 'Komşunun arabası ordaydı, camı kırıldı. Orayı yaptırdılar, bu sene de burası oldu. Belediye gelmedi, örnek almadı.' ifadelerini kullandı. Erkaç, eşyalarının içeride kaldığını, binaya girmekten korktuklarını dile getirdi.


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