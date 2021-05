Bill Gates'in skandalları ifşa oluyor! Melinda Gates'le boşanmak için pedofili Epstein'den fikir almış

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor.



Taciz ve pedofoli iddiaları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda hapishanede hayatına son veren Jeffrey Epstein'ın Bill Gates ile olan ilişkisi bir kez daha gündemde.



New York Post'ta yer alan habere göre, Gates, kötü giden evliliğini nasıl sonlandırmak için Epstein'dan fikir istemiş.



Gates ailesine yakın adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, Epstein ve Gates 2011'den 2014'e kadar düzinelerce kez görüştü.



Aynı kaynaklara göre, bu görüşmeler Epstein'ın taciz haberleri ile gündeme gelen New York'taki dairesinde gerçekleşti.



Bu görüşmelerde Epstein'ın Bill ve Melinda Gates Vakfı'na dahil olma olasılığı hakkında da konuşulduğu öne sürüldü.



GATES'İN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI



Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrası Bill Gates'in sözcüsü Daily Beast'e yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.



Gates'in sözcüsü yaptığı açıklamada 'Bill, Epstein'dan evlilik veya başka herhangi bir şey hakkında hiçbir zaman kişisel tavsiye almadı veya talep etmedi. Bill, Melinda ya da Epstein ile olan evliliği hakkında hiçbir zaman şikayet etmedi' ifadelerine yer verdi.



İSTİFANIN NEDENİ 'YASAK İLİŞKİ' ÇIKTI



Son dönemde boşanma haberleri ile gündeme gelen Gates ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal'in haberine göre, Gates bir kadın çalışanı ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadı.



Aynı habere göre, Gates, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme kararını bu ilişkinin ortaya çıkması sonrasında aldı.



Kadın çalışanın iddiayı 2019 sonunda ortaya attığı, şirketin detaylı soruşturma için bir hukuk firmasından yardım aldığı kaydedildi.



MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA



Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



AİLE ORAYA TAŞININDI: GATES DAVETLİ DEĞİL!



Gates çiftinin boşanma haberi basının merkezinde. Bu süreçte medyanın ilgisinden çekinen Melinda Gates ise çareyi ada kiralamakta buldu. NYPost'ta yer alan habere göre, Melinda Gates, Calivigny Adası'nı kiraladı.



Aynı habere göre, Karayipler'de bulunan ada boşanma süreci boyunca Melinda, Gates çiftinin çocukları ve yakınlarına ev sahipliği yapacak.



ABD basını söz konusu adanın gecelik kirasının 132 bin dolar olduğunu yazdı. Aynı haberlerde ailenin bu süreçte Melinda'dan yana tavır aldığı ve Bill Gates'in adaya davet edilmediği iddiası yer aldı.



GATES'TEN FLAŞ ADIM GELDİ



Bill Gatesin 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor. Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gatesten ilk adım gelmişti.



Bill Gates, eşi Melindaya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNationın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.



13 BASAMAK DÜŞECEK



Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melindayı New Yorktan 4 avukat, Bill Gatesi ise Los Angelestan 3 avukat temsil edecek. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gatesin en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17nci sıraya düşmesi bekleniyor.



27 YILLIK EVLİLİĞİ O MU BİTİRDİ?



65 yaşındaki Bill Gates, Pazartesi günü kişisel Twitter hesabından kendisinin ve 56 yaşındaki eşi Melinda'nın boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bu karar sonrası Gates'in filmleri aratmayacak eski aşı yeniden gündeme geldi.



İngiliz Daily Mail gazetesi Bill Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkını sayfalarına taşıdı. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrıldı. Aynı yıl Gates Melinda ile evlendi.



Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Aynı habere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca sık sık Ann ile birlikte vakit geçirdi.



Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi. Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.



EVLİLİĞİ İÇİN ONAY İSTEDİ



TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.



Aynı TIME dergisi yazısında Ann ise 'Bill'e Melinda'nın onun için iyi bir eşleşme olacağını çünkü entelektüel bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledim' ifadesini kullanmıştı.



Başka bir deyişle Ann bu evliliğe onay verdi. Melinda'nın onayıyla ise Gates eski aşkı ile ilişkisini canlı tuttu.



Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı: 'Bir gün Microsoft'un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.'



SON DÖNEMİN EN BÜYÜK VARLIK BÖLÜŞÜMÜ



Bill ve Melinda'nın boşanması, Jeff Bezos ve eşi MacKenzie'nin 2019'un ortalarında ayrılmasından bu yana en büyük varlık bölüşümü olacak.



AYRILIĞI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU



Bill Gates geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajında şu ifadelere yer vermişti: 'Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk.'



Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, 'Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz' yazmıştı.



Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı'yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyordu.



Bill Gates'in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.



GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere de maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 corona virüs aşıs



Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.



BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.



Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.