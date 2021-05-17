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Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy Rus turistlerle ilgili detayları verdi!

Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri ve geçtiğimiz gün biten 'tam kapanma' dönemi meyvelerini veriyor. Mayıs ayı ile birlikte canlanan yaz turizmi Rus turistlerin gelmesi ile birlikte daha da artacak. Rus turistlerin ne zaman geleceği ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:45
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy Rus turistlerle ilgili detayları verdi!

Türkiye'de uygulanan koronavirüs tedbirleri ve geçtiğimiz gün biten 'tam kapanma' dönemi meyvelerini veriyor. Mayıs ayı ile birlikte canlanan yaz turizmi Rus turistlerin gelmesi ile birlikte daha da artacak. Rus turistlerin ne zaman geleceği ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

RUSYA'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik." diye konuştu.

SPUTNİK V AŞISI BU AY GELEBİLİR

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, "Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA HAVA TRAFİĞİNDE SON DURUM

Türkiye ile Rusya arasında kısıtlanan hava trafiğine ilişkin de temaslarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir." dedi.

Ersoy, Rus yetkililerin, Türkiye'de düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını ve iyi gidişatın farkında olduklarının altını çizerek "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler." değerlendirmesinde bulundu.


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